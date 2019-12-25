Двое подростков угрожали ножом 9-летнему мальчику в Ломоносове

Неизвестные оскорбляли ребенка и толкали его.

Полицейские разыскивают подростков, которые напали на 9-летнего мальчика, ученика 3 класса, в Ломоносове. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать пострадавшего. Она рассказала, что 16 мая в период с 17 до 17:20 часов двое неизвестных возле дома на Швейцарской улице оскорбляли, толкали и угрожали ножом ее сыну.

Школьник описал приметы нападавших. Предположительно, они несовершеннолетние, на лицах были белые маски. Один одет в красную футболку, второй – в салатовую.

На месте происшествия установлена камера видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".

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