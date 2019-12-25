Электрик проломил голову петербуржцу на проспекте Авиаконструкторов

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Полиция Петербурга расследует нападение на 48-летнего мужчину на проспекте Авиаконструкторов. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в Городскую больницу №3. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка стало известно, что петербуржца прямо на улице избил электрик ООО "Арсенал Недвижимость". Мужчину госпитализировали с множественными переломами костей черепа и лицевого скелета.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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