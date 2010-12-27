Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", около дома 19/3 по улице Коллонтай загорелся автомобиль "Nissan Murano".
По предварительной информации, у автомобиля загорелась проводка. Пользователи группы призвали автовладельцев убрать машины во избежание новых возгораний.
На место едут пожарные машины.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Вчера, 21:19
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На улице Коллонтай загорелась иномарка
В Невском районе Петербурга на улице Коллонтай загорелась иномарка. Об этом сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", около дома 19/3 по улице Коллонтай загорелся автомобиль "Nissan Murano".