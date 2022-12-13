На участке Подъезда к Выборгу вводятся ограничения для большегрузов

Ограничения введут 2 марта.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует о введении временных ограничений для большегрузных автомобилей на путепроводе через железную дорогу, расположенном на км 3+050 Подъезда к Выборгу №1 (входит в состав федеральной трассы А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией).

С 2 марта 2023 года на путепроводе, проходящем над железной дорогой, будет запрещено движение транспорта с общей массой свыше 25 тонн. Соответствующие временные дорожные знаки эксплуатирующая подрядная организация установит перед въездами на путепровод накануне.

Решение о введении ограничений на искусственном сооружении принято в связи с его неудовлетворительным техническим состоянием. Ограничения будут сняты после завершения ремонтных работ. О сроках их проведения будет сообщено дополнительно.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" убедительно просит водителей большегрузных автомобилей выбирать другие маршруты для объезда участка (Подъезд к г. Выборг №2 или улично-дорожную сеть Выборга).

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