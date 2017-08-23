На три часа могут отключить табло и знаки переменной информации на КАД

Из-за модернизации существующей системы электроснабжения в среду, 23 августа, на КАД и дороге "Сортавала" возможно отключение табло и знаков переменной информации.

Новые неудобства ждут водителей Северной столицы на кольцевой автодороге. На этот раз препятствия будут чинить не ограничения движения. Как раз о них водители могу не узнать. В среду, 23 августа, будут проводиться работы по обновлению системы электроснабжения. Из-за этого с часу до четырех часов дня на всем протяжении КАД и участке дороги А121 "Сортавала" с 9-го по 36-ой километры не будет работать оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением. То есть табло и знаки переменной информации будут выключены.

Из-за этого водители могут не увидеть предупреждения о сужении дороги из-за ремонта и скоростных ограничениях. В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просят водителей быть осторожными и приносят извинения за неудобства.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"