На станции "Дивенская" тепловоз сбил ребенка на велосипеде

В результате жуткого инцидента мальчик погиб.

Вечером 8 сентября на станции "Дивенская" Гатчинского района Ленобласти тепловоз на огромной скорости сбил ребенка на велосипеде. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, тепловоз выскочил через пару минут после прибытия электрички из Санкт-Петербурга. Скорость транспортное средство не снизило, а характерный гудок прозвучал за секунду до столкновения. Также известно, что по второму переходу шли пенсионеры, которым чудом удалось не попасться под колеса тепловоза.

Помимо этого, очевидцы утверждают, что никакого объявления о проходе тепловоза не было.

12-летний мальчик погиб на месте. Проводится проверка.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург