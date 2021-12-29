На шоссе Революции грузовик потерял контейнер с мусором

Из-за инцидента затруднено движение по дороге.

Сегодня, 16 января, в Петербурге мусоровоз потерял контейнер. Помои вывалились прямо на дорогу. Инцидент произошел на перекрестке шоссе Революции и проспекта Энергетиков. Об этом сообщил свидетель в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Очевидцы отмечают, что никто не пострадал. Однако из-за случившегося на дороге образовался затор.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Шнуров выпустил клип о ситуации с уборкой снега и мусора в Петербурге. Клип сняли на уже привычной площадке для горожан - около заваленных мусором контейнеров, где все кишит крысами. Напомним, что после новогодних праздников в Петербурге образовались горы мусора, которые НЭО не может качественно убрать.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург