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На шоссе Революции грузовик потерял контейнер с мусором
Сегодня, 16:55
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На шоссе Революции грузовик потерял контейнер с мусором

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Из-за инцидента затруднено движение по дороге.

Сегодня, 16 января, в Петербурге мусоровоз потерял контейнер. Помои вывалились прямо на дорогу. Инцидент произошел на перекрестке шоссе Революции и проспекта Энергетиков. Об этом сообщил свидетель в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Очевидцы отмечают, что никто не пострадал. Однако из-за случившегося на дороге образовался затор. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Шнуров выпустил клип о ситуации с уборкой снега и мусора в Петербурге. Клип сняли на уже привычной площадке для горожан - около заваленных мусором контейнеров, где все кишит крысами. Напомним, что после новогодних праздников в Петербурге образовались горы мусора, которые НЭО не может качественно убрать.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: высыпались отходы, потерял контейнер с мусором, проезжая часть, шоссе революции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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