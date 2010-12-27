На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют третий съезд

В Санкт-Петербурге вводится ограничение движения на КАД.

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" сообщает, что на КАД в связи с дорожными работами на транспортной развязке КАД на пересечении с Парашютной улицей (км 12 внутреннего кольца) будет полностью перекрыт съезд №3.

Также с 15 по 19 сентября текущего года в связи с производством работ по ликвидации колейности, полностью перекроют съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург на Комендантский проспект.

В период дорожных работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация. Отметим, что полная информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.