Вечером перекроют съезд на развязке КАД и Октябрьской набережной

Вечером на кольцевой автодороге снова введут ограничения движения. На этот раз полностью закроют съезд №4 на 86 километре внешнего кольца. На дороге будут восстанавливать изношенное покрытие проезжей части.
Введут ограничения в десять вечера пятницы, 8 сентября, а продлятся они до семи утра субботы, 9 сентября. Вокруг места работ установят водоналивные барьеры. А также световая сигнализация.
"Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД", - отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.