Вечером перекроют съезд на развязке КАД и Октябрьской набережной

До утра субботы перекроют один из съездов с кольцевой автодороги на Октябрьскую набережную. На участке проведут восстановление изношенного покрытия.

Вечером на кольцевой автодороге снова введут ограничения движения. На этот раз полностью закроют съезд №4 на 86 километре внешнего кольца. На дороге будут восстанавливать изношенное покрытие проезжей части.

Введут ограничения в десять вечера пятницы, 8 сентября, а продлятся они до семи утра субботы, 9 сентября. Вокруг места работ установят водоналивные барьеры. А также световая сигнализация.