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Вечером перекроют съезд на развязке КАД и Октябрьской набережной
Сегодня, 16:39
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Asyaromanenkova
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Вечером перекроют съезд на развязке КАД и Октябрьской набережной

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До утра субботы перекроют один из съездов с кольцевой автодороги на Октябрьскую набережную. На участке проведут восстановление изношенного покрытия.

Вечером на кольцевой автодороге снова введут ограничения движения. На этот раз полностью закроют съезд №4 на 86 километре внешнего кольца. На дороге будут восстанавливать изношенное покрытие проезжей части.

Введут ограничения в десять вечера пятницы, 8 сентября, а продлятся они до семи утра субботы, 9 сентября. Вокруг места работ установят водоналивные барьеры. А также световая сигнализация.

"Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД", - отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Теги: кад , новости спб , ограничение движения на кад , октябрьская набережная
Категории: Новости СПб

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