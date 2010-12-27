На перекрестке Левашовского проспекта и Песочной набережной из-за разлитой жидкости не могут проехать машины

Непонятная жидкость стала причиной опасной ситуации на дороге для многих автомобилей.

Утром 13 сентября на пересечении Песочной набережной и Левашовского проспекта чудом удается избежать аварии. На проезжей части разлито неизвестная жидкость, из-за которой несколько машин уже вылетели с дороги.

Проехать участок на автомобиле практически невозможно. Очевиды сообщили, что на место происшествия приехали сотрудники ДПС. Водителей не пускают прямо со сторону улицы Пионерской.

Автовладельцы информируют о возможной диверсии. Похожие ситуации уже происходят несколько дней подряд в разных частях города. Например, три дня назад подобное происшествие было на Невском проспекте. Автовладельцы не могли нормально доехать. Им пришлось проезжать до Московского по Лиговскому проспекту.

Свидетели рассказывают, что после “наезда” на препятствие машина становится неуправляемой, не может ни разогнаться, ни затормозить. Люди не понимают в чем дело и останавливаются, чтобы проверить свои колеса. Пахнет непонятная жидкость дизотопливом.

В дело уже пошли шутки по аномальную зону, посадочное место НЛО и "Аннушка уже разлила масло".

Фото: ДТП и ЧС по СПб