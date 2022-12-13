На месте взрыва в Павловске нашли 70 кг взрывчатки

Предполагается, что устройство находилось в металлической бочке из-под моторного масла.

Установлено, что самодельное взрывное устройство, сработавшее на территории ТЭЦ в Павловске, было начинено примерно 60–70 кг взрывчатки пониженной мощности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные, полученные экспертами.

Также предполагается, что СВУ было помещено в металлическую бочку из-под моторного масла. Её осколок пробил крышу расположенного рядом конноспортивного клуба. Выяснением полной картины произошедшего по-прежнему занимаются полицейские.

Напомним, что в ночь на 27 апреля жители Пушкинского района Петербурга услышали звук мощного взрыва. Как выяснилось, устройство сработало у заброшенной ТЭЦ в Павловске. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура поставила на контроль ход расследования взрыва в Павловске.

Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга