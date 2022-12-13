На маленькую внучку экс-премьера Абхазии Хашбы напала бойцовская собака в Подмосковье

Ребенок физически не пострадал, но стал бояться животных.

В подмосковном коттеджном посёлке "Европа-3" на четырехлетнюю внучку бывшего премьер-министр Абхазии Нодара Хашбы напрыгнула бойцовская собака. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала Mash. Авторы уточнили, что ребенок прогуливался около собственного дома вместе с бабушкой. В какой-то момент во двор забежала собака, которая напрыгнула на девочку. Пожилая женщина смогла помочь внучке и быстро отогнать пса. На текущий момент известно, что физических травм у пострадавшей не зафиксировано. Однако теперь малышка стала бояться животных. В ТГ-канале уточнили, что в данном поселке Московской области подобные нападения происходят не впервые, а дикие животные нередко пробираются в чужие дворы.

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Фото и видео: Telegram / Mash