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На маленькую внучку экс-премьера Абхазии Хашбы напала бойцовская собака в Подмосковье

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Ребенок физически не пострадал, но стал бояться животных.

В подмосковном коттеджном посёлке "Европа-3" на четырехлетнюю внучку бывшего премьер-министр Абхазии Нодара Хашбы напрыгнула бойцовская собака. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала Mash. Авторы уточнили, что ребенок прогуливался около собственного дома вместе с бабушкой. В какой-то момент во двор забежала собака, которая напрыгнула на девочку.  Пожилая женщина смогла помочь внучке и быстро отогнать пса. На текущий момент известно, что физических травм у пострадавшей не зафиксировано. Однако теперь малышка стала бояться животных. В ТГ-канале уточнили, что в данном поселке Московской области подобные нападения происходят не впервые, а дикие животные нередко пробираются в чужие дворы.

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Фото и видео: Telegram / Mash

Теги: абхазия, подмосковье
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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