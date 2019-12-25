На берег Финского залива приходит "Вода России"

В субботу 17 сентября на берегу Финского залива состоится крупное экологическое событие в рамках проекта "Вода России". Речь идёт о серии субботников, которые проходят по всей стране – от Калининграда до Владивостока. За годы существования Акции к ней присоединилось свыше 7,5 миллионов человек. Волонтеры навели порядок на берегах тысяч рек и озер и отправили на переработку и утилизацию сотни тонн мусора.

В Петербурге каналы, реки, протоки и другие водоемы всегда были неотъемлемой частью городского пейзажа. При этом наиболее крупные реки, включая Неву, берут свое начало в Ленинградской области. Наши регионы объединяет общая экосистема, поэтому для нас важен каждый водоем – большой или маленький. Берега рек, каналов, озер, прудов должны поддерживаться в чистоте. Добиться этого можно только общими усилиями. Особую роль в сохранении благополучия водоемов играют экологические субботники. В том числе и те, что проходят в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России". На такие акции приходит много молодежи, что особенно радует. Подрастающее поколение с юных лет приучается беречь наш город, берет на себя ответственность за экологическое благополучие окружающей среды, – отметил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В этом году поддержать участников приедут первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов; председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Денис Беляев; директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции "Вода России" Илья Разбаш; амбассадор Всероссийского общества охраны природы Валерия Тулаева; а также актер и телеведущий Стас Ярушин.

Сохранение экосистемы Финского залива и Ладожского озера – одна из наших основных совместных задач с Санкт-Петербургом. Очистка водоемов в границах агломерации – это вопрос не только экологический, но и социальный, политический и экономический. В любых условиях и при любых обстоятельствах мы будем продолжать природоохранную работу, чистота и сохранение залива для нас очень важны", – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Каждый принявший участие в Акции волонтер сможет получить грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, зарегистрировавшись на сайте акции "Вода России" берегдобрыхдел.рф и прикрепив с помощью кнопки "Я – волонтер" фотографии к отчету о прошедшем мероприятии. Для этого нужно выбрать необходимое событие на карте "Отчеты" меню "Карта мероприятий" вышеупомянутого сайта.

