На акции протеста в Рочестере произошли столкновения

Протестующие разошлись около часа ночи.

На акции протеста в американском городе Рочестер штате Нью-Йорк произошли столкновения. Об этом сообщила местная полиция в собственном Twitter-аккаунте. Офицеры напомнили, что митингующие выходят на улицы из-за гибели афроамериканца по имени Дэниел Пруд, который скончался из-за действий правоохранительных органов при задержании.

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В полиции отметили, что в акции протеста приняли участие около 600 человек. В издании Democrat and Chronicle уточнили, что митингующие собрались около здания управления общественной безопасности. После трех часов демонстраций американцы начали расходиться с заявлением о том, что вернутся. Протестующие покинули территорию около часа ночи (08:00 утра по московскому времени).

Напомним, что вторую ночь подряд протесты в Рочестере проходят без применения силами полиции сезоочивого газа.

Появилось видео ареста, приведшего к гибели афроамериканца.