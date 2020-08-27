Аппарат непрерывно передавал сигналы ученым даже на глубине Марианской впадины.

На "Витязе-Д" отработали уникальную систему дальней звукоподводной связи. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на оборонно-промышленный комплекс.

В мае 2020 года "Витязе-Д" совершил погружение на дно Марианской впадины.

Коммуникация с аппаратом осуществлялась с помощью звукоподводной связи, зарубежных аналогов которой нет. Контакт подводного корабля с беспилотником был непрерывным, в том числе на максимальной глубине более 10 км сообщение эксперта

Специалист пояснил, что связь с аппаратом на глубине удавалось поддерживать за счет излучения и приема звуковых или ультразвуковых сигналов. Система может передавать изображения низкого качестве.

Флот США пытался следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину.

Напомним, что в 2020 году аппарат "Витязь" исследовал дно Марианской впадины в течение трех часов.

Видео: Youtube/Время-вперёд!