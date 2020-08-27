На "Витязе-Д" отработали уникальную систему дальней звукоподводной связи. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на оборонно-промышленный комплекс.
В мае 2020 года "Витязе-Д" совершил погружение на дно Марианской впадины.
Коммуникация с аппаратом осуществлялась с помощью звукоподводной связи, зарубежных аналогов которой нет. Контакт подводного корабля с беспилотником был непрерывным, в том числе на максимальной глубине более 10 км
сообщение эксперта
Специалист пояснил, что связь с аппаратом на глубине удавалось поддерживать за счет излучения и приема звуковых или ультразвуковых сигналов. Система может передавать изображения низкого качестве.
Флот США пытался следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину.
Напомним, что в 2020 году аппарат "Витязь" исследовал дно Марианской впадины в течение трех часов.
Видео: Youtube/Время-вперёд!
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