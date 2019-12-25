За российскими учеными наблюдали экипажи американского крейсера и боевой авиации.

Флот США пытался следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину. Об этом журналистам телеканала "Звезда" рассказал представитель конструкторского бюро "Рубин" Роман Соколов. Специалист объяснил, что Вооруженные силы Америки пытались наблюдать за погружением российского глубоководного аппарата. За действиями ученых следили экипаж крейсера и разведывательные самолеты.

Глава проекта "Витязь-Д" Сергей Лопсарь рассказал, что американские самолеты Poseidon облетали буксир "Фотий Крылов", на борту которого находился "Витязь". К моменту появления в акватории крейсера, аппарат был уже спущен в Марианскую впадину.

Напомним, что спуск "Витязя" в Марианскую впадину прошел в мае 2020 года. Исследователи установили, что ее глубина достигает 10028 метров. Аппарат достиг дна.

