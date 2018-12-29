На Васильевском острове "вспучился" дом

Строительные лесе обрушат на проезжую часть.

В доме на Васильевском острове "опух" брезент, который покрывал здание. Об этом сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, рухнули строительные леса и часть здания в доме по адресу 57/1 по Малому проспекту Васильевского острова. На данный момент дорога перекрыта.

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС, ГУЖА, администрации района и собственники здания. Известно, что сейчас объект не используется, он принадлежит заводу "Эскалатор".

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург