Пациента получила вакцину CoviShield.

На Украине женщину парализовало после прививки от коронавируса. Об этом рассказали местные журналисты с сайта "1+1" в программе "Телевизионная служба новостей". В СМИ уточнили, что вакцинацию медики пациентке произвели препаратом CoviShield, разработанным шведско-британской компанией AstraZeneca. В настоящее время врачебная комиссия выясняет, связана ли прививка с параличом.

Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук она не чувствует. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало. Ольге диагностировали миелит - воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли. заявление ТСН

Представитель отдела нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко объяснил СМИ, что ранее в авторитетных медицинских изданиях появлялись публикации о том, что после вакцинации фиксировались редкие случаи поперечного миелита. Таким инцидентов - не более сотни на миллионы привитых людей по всему миру.

Житель Львовской области скончался после вакцинации Covishield.

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