На Украине заявили о нехватке в госбюджете 3 млрд долларов

Министр финансов рассказал, что бюджет недополучит средства за 2020 год.

На Украине заявили о нехватке в государственном бюджете 3 млрд долларов на 2020 год. Об этом в эфире телеканала "1+1" в программе Право на власть" сообщил министр финансов Сергей Марченко. Чиновник уточнил, что Киев не имеет кредитных средств от международных финансовых организаций.

Возвращаемся к заимствованиям и вспоминаем, что у нас бюджет...предусматривал поступления средств от международных организаций в объеме более $6 млрд. Сейчас реально мы не получили более $3 млрд. По разным причинам. В частности, из-за непринятия законов вовремя и из-за решения судей Сергей Марченко, министр финансов Украины

Эксперт рассказал, что на данный момент ситуацию в украинской экономике можно считать сложной. но контролируемой. Сейчас правительство надеется на успешные переговоры с Международным валютным фондом. Это позволит стране получить очередной транш до конца текущего года или начале 2021 года.

Глава МВД Украины заявил о необходимости немедленно ввести локдаун на 3-4 недели.

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