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Депутат Рады предрек Украине парламентский кризис и перевыборы

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Юрий Бойко рассказал, что изменения могут наступить уже весной 2021 года.

Депутат Верховной Рады предрек Украине парламентский кризис и перевыборы. Об этом член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал в эфире местного телеканала "Наш".

Я считаю, что нас ждет парламентский кризис. Когда этот кризис разразится, то будут перевыборы. Честно говоря, я не вижу в этом ничего страшного. Перевыборы — это всегда путь вперед и новое дыхание для страны. Я думаю, что это будет весной

Юрий Бойко, украинский депутат

Эксперт напомнил, что социологическая группа "Рейтинг" в июле представила результаты опроса о деятельности Верховной Рады. Оказалось, что только 9% населения положительно оценивают работу парламента, а 76% - отрицательно. Бойко добавил, что сейчас офис действующего президента Владимира Зеленского "совершенно оторван от реальности" и не координирует действия с депутатами.

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Видео: YT / НАШ

Теги: верховная рада, перевыборы, юрий бойко
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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