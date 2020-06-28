Рейтинг Зеленского рекордно обвалился

При это популярность его оппонентов наоборот возросла.

Рейтинг Владимира Зеленского с сентября упал более чем вдвое. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

Согласно исследованию за действующего главу Украины свой голос готовы отдать 25,3%. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 56,1%. Рейтинг экс-главы государства Петра Порошенко увеличился с 6,1% до 11,1%.

Рост популярности наблюдается и у других политиков. Так сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко набрал 14,6% (+7,4%), а глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко — 5,6% (+1,3%).

Почти 14% респондентов пока не определились с ответом.

Видео: YouTube / NEWSONE