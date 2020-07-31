На Украине закрыли дело против Порошенко о разжигании религиозной вражды

В ГБР считают, что дело должно рассматриваться в гражданском или административном судопроизводстве.

На Украине закрыли дело против Петра Порошенко о разжигании межрелигиозной вражды. Об этом сообщили журналисты из "Українськi Новини". В СМИ сообщили, что государственное бюро расследований закрыло уголовное дело в отношении экс-президента страны. Специалисты объяснили, что в рамках досудебного делопроизводства не был найден состав преступления.

Глава ГБР Украины Александр Соколов рассказал, что дело рассматривалось в рамках отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата, а не из-за получения томоса об автокефалии ПЦУ. Эксперт считает, что отмена регистрации УПЦ должна изучаться в рамках гражданского или административного судопроизводства, а не уголовного.

Напомним, что против Петра Порошенко возбудили уголовное дело о разжигании вражды 18 июня. Политика обвинили в том, что во время руководства Украиной он активно помогал создавать автокефальную церковь в стране.

Порошенко гордится делом против него о получении томоса об автокефалии.

Видео: Facebook / Петро Порошенко