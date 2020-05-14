На украинском Пятом канале рассказали о том, что Усика могли завербовать "сознательно или неосознанно".

На Украине заговорили о вербовке боксера Усика российскими спецслужбами. Об этом рассказал заместитель главы Совета резервистов Вооруженных сил страны Мирослав Гай во время выступления на телевизионном канале.

У меня есть подозрение, что Усик сознательно или неосознанно был завербован спецслужбами РФ прокомментировал эксперт

Мирослав Гай заметил, что делает выводы благодаря собственному опыту в противодействии информационно-психологическим операциям России. По мнению чиновника, уважать участие в съемках боксера Усика в проекте "Здравствуй, брат! Христос воскрес" не стоит. Документальный ролик на Украине считают "абсолютно пропагандистским". Из-за работы в данном проекте Усика, а также еще одного украинского бойца Василия Ломаченко внесли в базу "Миротворца" как врагов государства.

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Видео: YouTube / 5 канал