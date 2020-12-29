На Украине вступило в силу требование об использовании госязыка в сфере услуг

На первый раз нарушитель отделается предупреждением, на второй - выплатит штраф.

На Украине вступило в силу требование об использовании государственного языка в сфере услуг. Ранее закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" приняли в Верховной Раде, его подписал президент страны. Согласно документу, все поставщики из сферы обслуживания обязаны общаться с клиентами, а также предоставлять данные о товарах потребителям только на украинском языке. Обслуживать на русском языке можно только в том случае, если об этом попросит сам клиент.

Закон обяжет автозаправочные станции, интернет-ресурсы, библиотеки, заведения общественного питания, магазины и аптеки переходить на украинский язык. Если гражданина страны откажутся обслуживать на государственном языке, то он может сначала обратиться к руководству компании, а после - к омбудсмену по данным вопросам. Уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь рекомендовал зафиксировать факт отказа от обслуживания при помощи аудио или видеозаписи, письменного подтверждения очевидцев.

На поданную жалобу в компании обязаны отреагировать в течение 30 дней, а также устранить нарушение. На первый раз владельца учреждения ждет предупреждение. Если повторное нарушение произойдет в течение года, то на компанию наложат штраф в размере 5,100-6,800 гривен (около 180-242 долларов).

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