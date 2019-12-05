На Украине рассказали о гримирующемся до неузнаваемости Януковиче

Михаил Добкин объяснил, как приходиться жить бывшему президенту Украины.

На Украине рассказали о гримирующемся до неузнаваемости Викторе Януковиче. Об этом во время эфира на местном телеканале NewsOne заявил глава Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин. Политик считает, что бывший президент Украины перед каждым выходом на улицу "гримируется до неузнаваемости".

По словам эксперта, Януковичу приходится применять самые современные технологии в области грима. Это позволит ему остаться инкогнито даже находясь на расстоянии двух-трех метров от близких ему людей. Добкин заметил, что получил данную информацию от знакомого из РФ, чьим словам украинец полностью доверяет.

Напомним, что Виктора Януковича свергли в 2014 году. После этого экс-президент Украины якобы отправился в Россию.

Порошенко обвинил Януковича в потере Украиной Крыма.

Видео: YouTube / NEWSONE