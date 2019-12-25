На Украине продлили до 30 июня режим ЧС и карантин

В стране стабилизируется ситуация с новыми зараженными.

На Украине продлили до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и карантин. Об этом журналистам сообщил глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания кабинета министров. В соответствии с ранее принятым решением действие ограничительных мер истекало 30 апреля.

Правительство продлевает до 30 июня режим ЧС и, соответственно, карантина, и этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности относительно противодействия пандемии. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Чиновник рассказал коллегам, что с точки зрения числа новых зараженных эпидемиологическая обстановка в стране стабилизируется. также позитивную тенденцию врачи видят и по нагрузке на систему здравоохранения. Шмыгаль отметил, что это не говорит о том, что уже сейчас украинцы могут вернуться к массовым гуляниям и скоплению людей на улицах и в помещениях. Он призвал население быть осторожными и осмотрительными. Особое внимание глава кабмина попросил уделить пасхальному празднованию. Шмыгаль призвал остаться дома, а не идти в церковь на службу.

Правительство Украины планирует выйти на самообеспечение страны газом до 2025 года.

Фото: YouTube/УКРАИНА 24 НА 7