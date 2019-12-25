Денис Шмыгаль рассказал о планах Киева по развитию энергетической отрасли.

Правительство Украины планирует выйти на самообеспечение страны газом до 2025 года. Об этом на пресс-конференции заявил Денис Шмыгаль. Премьер-министр ответил на вопрос журналистов о том, когда страна перейдет на полное самообеспечение голубым топливом. Спикер заметил, что стратегия кабмина заключается именно в независимости от импорта в данном вопросе.

Мы рассчитываем, что в 2024-2025 годах благодаря открытию новых месторождений будет возможность полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины - как населения, так и производственных потребителей газа - собственной добычей. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Ранее чиновники подписали восемь соглашений, касающихся раздела продукции на газовых месторождениях. В следующие несколько лет в отрасль будет инвестировано порядка 10 млрд гривен (почти 357 млн долларов).

Премьер Украины сообщил о начале третьей волны коронавируса.