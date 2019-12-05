Подробности освобождения уточняются.

На Украине отпустили задержанного члена партии "Единая Россия". Игорь Кучерявый вышел из-под надзора СБУ. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на омбудсмена по правам человека в Севастополе Павла Буцая.

Мне его родственники сообщили, что его вчера отпустили рассказал спикер

Уполномоченный не знает, вышел ли депутат под подписку о невыезде или по прекращению расследования. Напомним, что политика из региональной партии "ЕР" задержали в Херсонской области Украины. Его посчитали активным сторонником аннексии Крымского полуострова.

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России.

Фото: Pixabay.com, СБУ

Видео: YouTube/

