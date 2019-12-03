Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

Игорь Мосийчук объявлен в розыск.

Экс-депутата Рады обвинили в нападении на посольство России в Киеве. Ему вынесли заочное обвинение за события, которые произошли в марте 2016 года. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Игоря Мосийчука считают виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой. На данный момент украинец объявлен в розыск. По словам Петренко, из-за действий бывшего депутата был нарушен порядок работы дипломатического учреждения. Российскому имуществу на территории Украины причинен материальный ущерб. Поведение иностранца следственный комитет находит преступным. По данному инциденту перед судом уже предстал Николай Рудьковский.

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