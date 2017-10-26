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Опубликовано видео момента взрыва в Киеве, где был ранен нардеп Мосийчук

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В интернете появилось видео момента взрыва возле редакции Украинской телекомпании "Эспресо".

Накануне вечером, 25 октября, в центре Киева возле редакции телеканала прогремел взрыв. Piter.TV ранее опубликовал видео первых минут после взрыва.

Сейчас украинский телеканал "Эспресо" опубликовал видео самого взрыва с камеры видеонаблюдения. Судя по данным с видеокамеры, взрыв прогремел ровно в 20 часов 44 минуты. Сообщается, что взрывчатка, равная 1 килограмму в тротиловом эквиваленте, была заложена в припаркованном рядом с редакцией мотоцикле.

В результате взрыва погибли 2 человека. Один из них, 30-летний охранник Мосийчука, скончался практически сразу. Позднее в больнице от полученных ранений скончался еще один человек. Сам Игорь Мосийчук был в срочном порядке прооперирован, и его жизни ничего не угрожает.

 

Видео: YouTube/ Espreso.TV 

 

 

Теги: взрыв в киеве , видео момента взрыва , игорь мосийчук , новости украины
Категории: Мировые новости События на Украине Терроризм Происшествия Лента новостей

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