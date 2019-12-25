ГБР назвало пять причин, по которым Киев лишился полуострова.

На Украине назвали виновных в "утрате Крыма". В Государственном бюро расследований заявили, что существует пять причин, по которым Киев лишился территории полуострова. Сообщение специалистов опубликовано на официальном сайте ведомства.

Первой причиной потери региона специалисты назвали "преступное сокращение". Они напомнили, что личный состав Вооруженных сил Украины был уменьшен с 240 тысяч человек до 162 тысяч. Во-вторых, в 2013 году также сократилось количество военкоматов. Из-за этого воинские части оказались укомплектованы только на 20-25%. Еще одной причиной является уничтожение систем ПВО в Крыму. Все комплексы были переданы в распоряжение ВМС Украины, затем вооружение перешло "на сторону врага".

Третьей причиной потери Крыма является незаконные организационные изменения в стратегических оборонных документах. В ГБР считают, что действия ВСУ в 2013 году противоречили законам страны.

Это помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины сообщение ГБР

Заключительной причиной потери Крыма Украиной эксперты назвали непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.

В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины.