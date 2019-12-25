Виктор Ляшко рассказал о необходимости продлить карантин до 22 июня.

На Украине назвали предварительную дату окончания карантина. Об этом сообщили журналисты из "РБК-Украина" со ссылкой на главного санитарного врача страны Виктора Ляшко. Специалист спрогнозировал дату завершения ограничений по Украине.

Специалист считает, что правительство может снять введенные карантинные меры уже 22 июня. До этого времени ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, будут постепенно ослабляться. Если медики будут фиксировать на Украине стремительное снижение новых случаев инфицирования COVID-19, то карантин отменят раньше, чем 22 июня.

Виктор Ляшко напомнил, что на Украине необходимо будет еще раз продлить карантин, который на данный момент уже продлен до 22 мая. Он действует на территории государства с 12 марта. Данная мера нужна местным эпидемиологам, так как специалисты не могут предсказать сезонную ситуацию с пандемией коронавируса после наступления лета. Эксперт призывает вводить адаптивные меры борьбы с COVID-19 в каждом регионе Украины локально, в соответствии с обстановкой.

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