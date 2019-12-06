Украинские журналисты рассказали о преимуществах катеров перед средствами Черноморского флота России.

На Украине катера "Кентавр" назвали достойным ответом ВМС России. Об этом сообщили представители Минобороны Украины. В ведомстве сняли ролик, в котором говорится о том, что российские корабли "исчерпали свой ресурс". Видео опубликовано на YouTube-платформе с аккаунта "Телерадіостудія Бриз МО України". Авторы ролика рассказали, что "Кентавры" более быстрые и оснащены более современной техникой и оружием по сравнению со средствами Черноморского флота России.

Журналисты "Бриза" отметили, что "Кентавры" развивают скорость до 36 узлов и могут разместить на борту 36 десантников. Водоизмещение "Кентавра" — 47 тонн, длина — 24,3 метра. Вооружение катера составляет 80-мм реактивная система залпового огня, пулеметы с калибром 12,7мм. На катерах находится 40-мм гранатомет, ракеты С-8 и система для создания дымовой завесы.

Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга.

Фото и видео: YouTube/Телерадіостудія Бриз МО України

