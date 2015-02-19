Компания Rolls-Royce не может поставить детали из-за отсутствия разрешения.

В Киеве заявили об отказе британцев оснастить украинские катера. Такое заявление сделал на собственном аккаунте на Facebook бывший советник экс- президента Украины Петра Порошенко. Чиновник уточнил, что компания Rolls-Royce отказалась продавать на Украину комплектующие для десантно-штурмовых "Кентавров".

Напомним, что катера "Кентавр" производились во времена президентства Порошенко на заводе "Кузница на Рыбальском". В июле 2021 года экс-заместитель министра обороны и руководитель правления "Кузницы" стали подозреваемыми в уголовном расследовании из-за поставок в страну деталей ненадлежащего качества. Речь шла о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М" и "Кентавр". Юрий Бирюков сравнил происходящее с закрученным сюжетом в детективе.

Rolls-Royce за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения. Удивительно, ведь для российских "Рапторов" водометы они легко поставляют. Юрий Бирюков, экс-советник Порошенко

Эксперт заметил, что два "Кентавра" Украина не может принять на вооружение уже на протяжении последних двух лет. За такой срок ожидания командование до сих пор не может подписать документы о формировании комиссии по приемке техники.

Украина отказалась от участия в переговорах по Донбассу из-за представителя ДНР.

Фото: Facebook/Юрий Бирюков