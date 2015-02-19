Делегация ушла с переговоров.

Украина отказалась от участия в переговорах по Донбассу из-за представителя ДНР. Такое заявление сделал в эфире местного телеканала "Наш" представитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он прокомментировал участие в мероприятии представительницы самопровозглашенной ДНР Майи Пироговой. Ранее из-за ее участия делегаты Украины покинули заседания во время отчета политической подгруппы. В ЛНР и ДНР в ответ на это обвинили Киев в очередном срыве переговоров.

Напомним, что ранее Киев уже требовал исключить Майю Пирогову из делегации. В апреле 2021 года об этом упоминал руководитель Леонид Кравчук. Несколько раз украинская сторона пыталась "выдавливать" делегатов ДНР и ЛНР из ТРехсторонней контактной группы. В марте пресс-секретарь делегации ДНР Владислав Московский потребовал от коллег из Киева отказаться от данных попыток воздействия.

На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса.

Видео: YouTube / НАШ