Глава милитарного центра объяснил, в чем заключаются недостатки новых катеров Украины.

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой. Об этом заявил в Facebook руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут. Специалист добавил, что катера получились "сырыми и низкокачественными". Он назвал конструкцию объектов ужасной для высадки морской пехоты.

По мнению специалиста, катера не оправдали возложенных на них ожиданий. Десантно-штурмовые объекты ВМС стали "тяжелой и несбалансированной" техникой. Предполагалось, что "Кентавры" будут улучшенной версией малых бронированных артиллерийских катеров. Среди задач для разработчиков было сделать катера более быстрыми, многозадачными, со сбалансированным оружием. Чмут уверен, что цель военными не достигнута. В "Кентаврах" оказалось недостаточно места для размещения личных вещей, оружия и габаритных грузов. Также на них нет места, чтобы разложить раненых.

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Видео: YouTube/Телерадіостудія Бриз МО України