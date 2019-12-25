Олег Ляшко заявил, что Киев не может выполнить Минские договоренности.

На Украине испугались потери суверенитета и уничтожения страны. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил представитель "Радикальной партии" Олег Ляшко. По мнению политика, для Киева выполнение Минских соглашений будет равнозначно акту капитуляции.

Это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины Олег Ляшко, украинский политик

Эксперт добавил, что изначально Минские соглашения стороны подписывали для того, чтобы "обмануть друг друга". По мнению Ляшко, настоящей целью России была ликвидация Украины как государства. Одновременно с этим Киев стремился вернуть себе полуостров Крым и Донбасс в состав страны.

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