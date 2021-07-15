На Украине испортили около 10 тысяч доз вакцины Pfizer

При транспортировке препарата произошел температурный сбой.

На Украине в ходе транспортировки были испорчены почти десять тысяч доз вакцины против коронавируса Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Об этом информирует пресс-служба департамента охраны здоровья Харьковской области.

По данным ведомства, при перевозке в регион произошло нарушение температурного режима, необходимого для сохранения препарата. В результате этого испортились 9,3 тыс. доз вакцины. Всего осуществлялась транспортировка 21,6 тысячи доз лекарства.

Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области. из сообщения департамента охраны здоровья Харьковской области

Уточняется, что препарат был перемещен в зону карантина и позже возвращен поставщику.

Вакцинация от COVID-19 на Украине началась в конце февраля. Сейчас на территории государства граждане могут привиться от коронавируса такими вакцинами как Covishield, CoronaVac, AstraZeneca и Comirnaty. В настоящее время уже привиты почти 2,5 млн. граждан Украины, из которых примерно половина полностью иммунизированы.

Ранее регулятор Евросоюза заявил о том, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna могут становиться причинами воспаления сердца.

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