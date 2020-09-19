На Тайване попрощались с Ли Дэнхуэем

На траурной церемонии присутствуют 1,5 тысячи гостей.

На Тайване с участием американской и японской делегации началась церемония прощания с Гоминьдан Ли Дэнхуэем. Об этом сообщили местные журналисты из "Тайбэй таймс". В СМИ сообщили, что на мероприятии в память о бывшем главе администрации присутствуют более 1,5 тысяч гостей. В списке приглашенных значатся заместитель главы Госдепартамента США Кейт Крач и экс-премьер-министр Японии Ёсиро Мори.

Церемония организована в часове университета Алетейя, расположенном в районе Даньшуй. В рамках мероприятий запланированы религиозные процессии. Власти Тайваня поднимут флаг и произведут залпы из 21 пушки.

Политика называли в Тайване "отцом тайваньской демократии", а в Китае - "сепаратистом". Он скончался 3 июля в 97 лет. Тело Ли Дэнхуэя кремировано 14 августа. Коллеги захоронят его прах 6 октября на военном кладбище горы Учжи. Там размещаются люди, внесшие значительный вклад в развитие Тайваня.

США намерены поставить Тайваню вооружения на сумму $7 млрд.

Видео: YouTube / 新唐人電視台