На Суворовском проспекте у телефона выросло гигантское ухо

Работа Леши Бурстона стала продолжением серии "Наблюдатели".

Как рассказал Piter.TV сам художник, новый стрит-арт появился на уличной телефонной будке, расположенной на Суворовском проспекте. Автор работы считает, что сейчас на каждом телефоне "установлен" такой фильтр, который "собирает всю грязь и старательно ее анализирует".

"Сам он уже порядком подгнил и заплесневел от такой работы, но надежда есть - мочка уха ещё краснеет, может быть чувство стыда ещё не совсем его покинуло. А может быть он просто услышал что-то особенно пикантное в твоём последнем телефонном разговоре и слегка возбужден", - рассказал Бурстон.

Ухо на Суворовском продолжило серию "Наблюдатели", в рамках которой, например, на одном из домов по Херсонской улице появился глаз Большого Брата. Одной из последних работ Леши Бурстона стали "Призраки", которые поселились на заброшенной территории Таврического сада.

Также ранее Piter.TV опубликовало интервью с Лешей Бурстоном, ознакомиться с ним можно по ссылке.

Фото: предоставлено художником