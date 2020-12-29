На Невском проспекте поймали предполагаемого похитителя археологических ценностей из института РАН

Мужчина украл 26 ценных предметов стоимостью 5 млн рублей.

В Петербурге поймали расхитителя сейфа института истории материальной культуры РАН: еще 6 января в полицию сообщили о краже археологических изысканий из металлического ящика в одном из кабинетов института на Дворцовой набережной. Как стало известно Piter.TV, неизвестный повредил навесные замки на металлической двери подвала и входной двери в кабинет и украл 26 ценных предметов. Стоимость ущерба составила порядка 5 млн рублей.

8 января в полиции возбудили уголовное дело о краже, а тремя днями позже на Невском проспекте задержали предполагаемого вора-археолога. Им оказался 23-летний неработающий и ранее судимый петербуржец. Как сообщила официальный представитель МИД Ирина Волк, вор оказался причастен к недавним хищениям исторических ценностей из института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии. У мужчины изъяли орудия взлома и похищенные изделия, в том числе и пропавший фрагмент оттиска печати с рукописи XII века стоимостью 8 млн рублей. Изъятые раритеты вскоре передадут законным владельцам.

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