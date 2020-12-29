Курьер едва не "угнал" из магазина три тележки продуктов под предлогом вымышленного заказа

Инцидент произошел в гипермаркете на Пискаревском проспекте.

Днем в понедельник, 11 января, бойцы Росгвардии задержали в гипермаркете на Пискаревском проспекте курьера, едва не угнавшего три тележки неоплаченных продуктов. Как рассказали в пресс-службе УВО, мужчину заметили сотрудники магазина, они же вызвали подмогу.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. Как выяснилось, мужчина оказался курьером службы доставки этого гипермаркета, а продукты и прочие товары общей стоимостью 30 тысяч рублей он украл под предлогом оформления вымышленного заказа. Воришку передали полицейским.

В тот же день другого магазинного похитителя задержали в гипермаркете на Бухарестской улице, чьи сотрудники нажали на кнопку тревожной сигнализации. Там наряд вневедомственной охраны задержал горожанина, который без оплаты пронес через кассу бритвенные станки и бытовую химию на 12 тысяч рублей. Злоумышленника также передали полиции.

Также мы рассказывали, что две женщины вывезли на детской коляске из магазина на Испытателей товары на 1,6 млн рублей.

Фото: pixabay