Во Франции активисты разрушили скульптуру жены Наполеона Бонапарта.

На Мартинике активисты снесли и разбили памятник супруге Наполеона Бонапарта. Об этом сообщили местные журналисты из информационного портала France-Antilles. Известно, что вандализм совершили сторонники независимости французской Мартиники. Это произошло во время митинга активистов движения RVN ("Красный, зеленый, черный"). Эти цвета представляют неофициальный флаг региона. акция протеста состоялась 26 июля в административном центре - Фор-де-Франс.

Ранее протестующие предъявили требования местным властям. Они заявили об ультиматуме главе города. Активисты требовали убрать скульптуру императрицы до воскресенья. Когда этого не произошло, демонстранты разбили памятник при помощи молотков. До этого фигуру убрали с постамента при помощи тросов.

Напомним, что нападению также подверглась скульптура Пьера Белэна д"Эшамбука. Эта историческая личность в 1635 году основала первое поселение на Мартинике. Мэр Фор-де-Франса предупредил бунтовщиков об ответственности за "разрушения в общественном пространстве".

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Видео: martinique.franceantilles.fr