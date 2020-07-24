Макрон попал мячом ребенку в голову вовремя футбольного матча

Президент Франции сыграл с подростками в футбол в замке Шамбор.

Эмманюэль Макрон попал мячом ребенку в голову и оказался на видео. Ролик опубликовали журналисты местного издания Europe 1. Очевидцы рассказали, что президент Франции сыграл с подростками в футбол на территории замка Шамбор. После инцидента мальчик потерял равновесие и упал.

Политик принял участие в программе для молодежи, которая не имеет возможности где-нибудь отдохнуть. В рамках встречи с президентом Франции дети пригласили политика сыграть с ними в дружеском матче. Макрон решил не переодеваться и выйти на поле в деловом костюме.

Макрон призвал вводить санкции против нарушителей морского пространства.

Видео: YouTube / Breaking News