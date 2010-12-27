Неизвестные потушили снегом Вечный огонь на Марсовом поле

Полицейские устанавливают личности причастных к инциденту.

Хулиганы закидали снегом вечный огонь на Марсовом поле, горение пришлось восстанавливать, сообщила пресс-служба "ПетербургГаз" ТАСС.

В результате инцидента повреждений газоснабжения не обнаружили. Ситуацией заинтересовались правоохранители, в ГУ МВД по Петербургу и области устанавливают личности причастных к тушению огня.

Подобный случай происходит не в первый раз. В прошлом году по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "надругательство над телами умерших и местами из захоронения".

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