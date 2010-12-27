Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На Киевской трассе дачник задел военную машину и улетел под фуру
Вчера, 21:46
0
TretyakovaS
339

На Киевской трассе дачник задел военную машину и улетел под фуру

0
 
 

Вечером 1 декабря иномарка вылетела белорусский грузовик в Лужском районе. Водитель легковушки скончался на месте.

Вечером 1 декабря на Киевском шоссе в районе деревни Долговка автомобиль "Фольцваген Пассат" ехал из Петербурга и задел заднее колесо военного грузовика. Тот, в свою очередь, двигался с небольшой скоростью на жесткой сцепке с другим грузовиком. От удара легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и попал под фуру с белорусскими номерами.

Водитель иномарки погиб на месте. По предварительным данным, мужчина ехал к себе на дачу после ночной смены. 

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5