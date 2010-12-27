На Киевской трассе дачник задел военную машину и улетел под фуру

Вечером 1 декабря иномарка вылетела белорусский грузовик в Лужском районе. Водитель легковушки скончался на месте.

Вечером 1 декабря на Киевском шоссе в районе деревни Долговка автомобиль "Фольцваген Пассат" ехал из Петербурга и задел заднее колесо военного грузовика. Тот, в свою очередь, двигался с небольшой скоростью на жесткой сцепке с другим грузовиком. От удара легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и попал под фуру с белорусскими номерами.



Водитель иномарки погиб на месте. По предварительным данным, мужчина ехал к себе на дачу после ночной смены.