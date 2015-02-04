На Гаити произошло новое землетрясение

Магнитуда нового землетрясения составила 5,8.

На Гаити 15 августа произошло новое землетрясение. Об этом информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр, пишет издание "Известия".

Магнитуда нового землетрясения составила 5,8. Эпицентр располагался в 35 километрах от коммуны Ле-Ке. На данный момент информация о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступала.

Напомним, накануне в Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. В результате стихии погибли 304 человека, более 1800 пострадали. Более половины погибших выявлено в Южном департаменте. Землетрясение вызвало серьезные разрушения. Многие люди оказались под завалами собственных домов и общественных заведений. В результате ЧС оказались разрушены церкви и отели. Гуманитарная помощь была предложена со стороны Соединенных Штатов, Колумбии, Кубы и некоторых других стран.

Ранее в Ливане взорвался газовый танкер.

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