В результате землетрясения на Гаити погибли более 300 человек

Более 1,8 тыс. человек пострадали.

В результате землетрясения на Гаити погибли 304 человека. Об этом информирует французское информационное агентство France-Presse, ссылаясь на главу управления гражданской обороны страны Джерри Чандлера.

Землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано 14 августа. По словам Чандлера, более половины погибших выявлено в Южном департаменте. Отмечается, что в результате стихии пострадали более 1800 человек.

Землетрясение вызвало серьезные разрушения. Многие люди оказались под завалами собственных домов и общественных заведений. В результате ЧС оказались разрушены церкви и отели. Гуманитарная помощь была предложена со стороны Соединенных Штатов, Колумбии, Кубы и некоторых других стран.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кемеровской области.

Видео: Twitter / Jesus Bodden