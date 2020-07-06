На Филиппинах эвакуировали более 400 человек после разлива топлива. Об этом сообщили журналисты из местного издания Inquirer. Они рассказали, что спасателям пришлось выводить людей из опасного региона из-за того, что в пролив Илоило вылилось около 250 тысяч литров топлива. Ситуация могла сказаться на островах Панай и Гимарас, расположенных в проливе.
Согласно информации от СМИ, топливо попало в акваторию из-за взрыва плавучей электростанции, которая принадлежала компании AC Energy Corp. В корпусе станции образовалась дыра с диаметров в один метр. В настоящее время власти региона проводят расследование по факту случившегося. Известно, что никто не пострадал в результате утечки топлива.
Специалистам удалось собрать с поверхности воды около 179 тысяч литров топлива. Аварийные работы по ликвидации утечки займут около двух недель.
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Видео: YouTube / Gleb
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