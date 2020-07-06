Восстановительные работы после разлива топлива займут около двух недель.

На Филиппинах эвакуировали более 400 человек после разлива топлива. Об этом сообщили журналисты из местного издания Inquirer. Они рассказали, что спасателям пришлось выводить людей из опасного региона из-за того, что в пролив Илоило вылилось около 250 тысяч литров топлива. Ситуация могла сказаться на островах Панай и Гимарас, расположенных в проливе.

Согласно информации от СМИ, топливо попало в акваторию из-за взрыва плавучей электростанции, которая принадлежала компании AC Energy Corp. В корпусе станции образовалась дыра с диаметров в один метр. В настоящее время власти региона проводят расследование по факту случившегося. Известно, что никто не пострадал в результате утечки топлива.

Специалистам удалось собрать с поверхности воды около 179 тысяч литров топлива. Аварийные работы по ликвидации утечки займут около двух недель.

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Видео: YouTube / Gleb