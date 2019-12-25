Борт направлялся на эвакуацию гражданского населения.

На Филиппинах четыре человека погибли при крушении военного вертолета. Об этом сообщили местные журналисты из медиагруппы ABS-CBN. Причиной трагедии СМИ называют плохие метеорологические условия. Известно, что борт рухнул в провинции Басилан на юге страны.

Власти Филиппин отметили, что в регионе падения вертолета поднялся сильный ветер. За ним последовал ливень. На месте крушения воздушного судна спасатели нашли тела четырех человек. Они направлялись из города Замбоанга в Холо для эвакуации гражданского персонала.

В Греции в порту Ираклион на судне произошел взрыв.